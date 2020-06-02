Жителя Липецкой области осудят за удар топором, который лишил человека жизни

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:19:59+03:00

Пьяные посиделки приятелей переросли в ссору, а закончились смертью одного из них

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Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Липецкой области завершил расследование уголовного дела в отношении местного жилеля. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

14 ноября прошлого года двое жителей Чаплыгина выпивали. Как это нередко бывает в измененном сознании, знакомые внезапно начали ссориться. Обвиняемый схватил топор и обухом ударил приятеля в висок. Мужчина скончался. Как установили эксперты, смерть наступила из-за тяжелой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся вдавленным переломом свода черепа, обильным кровоизлияния под оболочки головного мозга.

Несмотря на непризнание обвиняемым вины, следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU