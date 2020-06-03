В Липецке при пожаре в квартире на 13 этаже погибла женщина

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:39:07+03:00

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Трагический пожар случился минувшим вечером, 2 июня, после 18.00 на проспекте Победы в Липецке. Там в доме №110 загорелась квартира на 13 этаже. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 18.15, очевидцы рассказали, что из окон квартиры валит густой черный дым.

Пожар на проспекте ПобедыФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Вскоре на месте были 4 отделения МЧС и служба пожаротушения. При прибытию, пожарные звена газодымозащитников помчались в квартиру по лестнице, одновременно снаружи с подъемника квартиру начали тушить со ствола через окно. С верхних этажей над горящей квартирой эвакуировали 6 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, после вскрытия двери в квартире обнаружили тело женщины без признаков жизни. Сам пожар ликвидировали оперативно. Что стало его причиной теперь выясняют эксперты, по факту гибели человека проходит проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU