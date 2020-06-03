Рецидивисту в Липецке грозит 3 года за марихуану в машине
В Липецке будут судить за наркотики 27-летнего парня. По данным полиции, в феврале этого года молодой человек приобрел где-то марихуану. Наркотики спрятал в машине и возил с собой пока поздно вечером 25 февраля его не остановили на дороге сотрудники ГИБДД. Во время проверки на улице Адмирала Макарова в салоне автомобиля «Рено» нашли подозрительный бумажный сверток и несколько пакетиков с высушенным растением.
Для выяснения парня сопроводили в дежурную часть. Позже экспертиза показала, что в пакетиках и свертке была марихуана общим весом 16.6 грамм. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК – незаконное хранение, приобретение и перевозка наркотиков.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело расследовали и передали в суд. Парню грозит максимум до трех лет тюрьмы. Кстати, у него уже имеется судимость.
ИСТОЧНИК KP.RU