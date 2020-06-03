2020-06-03T13:09:58+03:00
Происшествия

Рецидивисту в Липецке грозит 3 года за марихуану в машине

Парня поймали с наркотиками сотрудники ППС
Лия МУРАДЬЯН
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Рецидивисту грозит срок за марихуануРецидивисту грозит срок за марихуануФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить за наркотики 27-летнего парня. По данным полиции, в феврале этого года молодой человек приобрел где-то марихуану. Наркотики спрятал в машине и возил с собой пока поздно вечером 25 февраля его не остановили на дороге сотрудники ГИБДД. Во время проверки на улице Адмирала Макарова в салоне автомобиля «Рено» нашли подозрительный бумажный сверток и несколько пакетиков с высушенным растением.

Для выяснения парня сопроводили в дежурную часть. Позже экспертиза показала, что в пакетиках и свертке была марихуана общим весом 16.6 грамм. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК – незаконное хранение, приобретение и перевозка наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело расследовали и передали в суд. Парню грозит максимум до трех лет тюрьмы. Кстати, у него уже имеется судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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