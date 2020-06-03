В Липецке замдиректора «Дорожного агентства» уличили в особо крупной взятке
В Липецке в коррупции подозревают заместителя директора казенного учреждения ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». В отношении чиновника СК возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 УК – получение особо крупной взятки.
По версии следствия, замдиректора взял деньги у руководителя коммерческий фирмы. Согласно материалам дела, чиновнику заплатили с целью заключить госконтракт и получить поблажки по службе. Взятки в дорожной отрасли выявили сотрудники регионального УФСБ.
Как сообщили в пресс-службе СКР области, в ближайшее время фигуранту дела должны избрать меру пресечения на время следствия. Расследование только началось и во всех коррупционных схемах в агентстве еще предстоит разобраться. Чиновнику максимум грозит до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU