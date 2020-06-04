В Липецкой области 47-летний мужчина попал под колеса «Нивы» на пешеходном переходе

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:50:18+03:00

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Авария с пешеходом произошла в Грязях. Накануне около половины двенадцатого ночи на улице 30 лет Победы 54-летний водитель «Нивы» наехал на 47-летнего мужчину. Хотя тот пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в УМВД по Липецкой области, мужчине оказали помощь и отпустили домой.

А в Задонском районе днем, около половине четвертого, 56-летний водитель автобуса «Сетра» столкнулся с «Фольксвагеном». Им управлял 49-летний мужчина. В результате два пассажира легковой иномарки получили травмы. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU