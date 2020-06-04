В Липецке расследовали мошенничество с землей и отмывание 38 млн рублей
В Липецке передали в суд уголовное дело об особо крупном мошенничестве. В преступлении обвиняется 38-летний официально безработный бизнесмен, который обманул давнего приятеля и делового партнера.
По данным полиции, мужчины несколько лет вместе строили дома, в 2016 году приятель начал оформлять 20,8 га земли для строительства очередного коттеджного поселка в Липецком районе. В день сделки жена застройщика не смогла приехать к нотариусу и «на выручку» пришел давний друг, который предложил формально внести в договор сои данные, чтобы не упустить выгодный контракт.
Бизнесмен согласился и взял на себя все расходы по сделке. После этого уже бывший приятель оформил на себя право собственности, размежевал землю на 197 участков и за 2 года все продал, получив 38 212 050 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД по области, обвинение фигуранту предъявили по двум статьям: 159 и 174.1 УК – мошенничество и отмывание денег в особо крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU