МЧС предупреждает: гроза, град и сильный ветер в Липецке ожидаются в ближайшие часы

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:15:46+03:00

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МЧС предупреждает жителей Липецка о надвигающейся непогода. По прогнозу гидрометцентра, погода в Липецке резко ухудшится в ближайшие часы 4 мая. В течение этого дня и вечером ожидается гроза и сильные порывы южного ветра – до 17 м/с. В некоторых районах может пройти град.

Дожди с грозами продержаться в Липецке еще несколько дней. Зато южный ветер принесет в Липецкую область существенное потепление, уже в пятницу ожидается до +21 градуса тепла, а в выходные до+25°С.

Атмосферное давление немного увеличится до 749 мм ртутного столба. Геомагнитная обстановка в ближайшие дни будет спокойная.

Согласно долгосрочному прогнозу, по настоящему летняя погода установится в Липецке во второй половине следующей недели

ИСТОЧНИК KP.RU