2020-06-04T17:25:26+03:00
Происшествия

«Фольксваген» загорелся на ходу в Липецке из-за короткого замыкания – никто не пострадал

Иномарка вспыхнула на Московской улице в районе «Швейной фабрики» [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Иномарка загорелась на улице Московская в ЛипецкеИномарка загорелась на улице Московская в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В Липецке на ходу загорелся автомобиль «Фольксваген». Пожар произошел в этот четверг, 4 июня, на улице Московской. Иномарка вспыхнула в районе автобусной остановки «Швейная фабрика».

Очевидцы не дали машине сгореть целиком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Очевидцы не дали машине сгореть целикомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13.27. На место тут же выехало отделение пожарных. Огонь начал распространяться с моторного отсека. Благо на помощь к водителю бросились очевидцы, они всеми силами сбивали пламя до приезда пожарных. Благодаря этому машина не сгорела целиком.

"Фольксваген" загорелся на ходу в Липецке.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

Окончательно пожар ликвидировали оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в пожаре никто не пострадал. Предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание под капотом «Фольксвагена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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