«Фольксваген» загорелся на ходу в Липецке из-за короткого замыкания – никто не пострадал
В Липецке на ходу загорелся автомобиль «Фольксваген». Пожар произошел в этот четверг, 4 июня, на улице Московской. Иномарка вспыхнула в районе автобусной остановки «Швейная фабрика».
Очевидцы не дали машине сгореть целикомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13.27. На место тут же выехало отделение пожарных. Огонь начал распространяться с моторного отсека. Благо на помощь к водителю бросились очевидцы, они всеми силами сбивали пламя до приезда пожарных. Благодаря этому машина не сгорела целиком.
"Фольксваген" загорелся на ходу в Липецке.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области
Окончательно пожар ликвидировали оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в пожаре никто не пострадал. Предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание под капотом «Фольксвагена».
ИСТОЧНИК KP.RU