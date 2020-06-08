Дороги Липецка залило после недолгого ливня

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:16:56+03:00

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Как и предупреждали МЧС, в понедельник днем, 8 июня, на Липецк обрушилась гроза с ливнем и ветром. Ливень был недолгим, но успел затопить несколько улиц. Традиционно ушли под воду перекресток Неделина и Фрунзе, улица 50 лет НЛМК и Меркулова.

Потоп после ливня в Липецке .

Легковушки с трудом пробирались через образовавшиеся на дорогах «бассейны», некоторые глохли. В лужах на дорогах оказались плохо закрепленные детали автомобилей: защиты, брызговики и номерные автомобильные знаки. Тротуары тоже залило, пешеходы пробирались по колено в воде.

Потоп после дождя в Липецке .

По прогнозу гидрометцентра, дожди в Липецке ожидается еще и во вторник и в среду. Но уже не такие сильные. Но грозы с ливнями снова вернутся в выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU