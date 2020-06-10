2020-06-10T10:13:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Число новых зараженных коронавирусом в Липецке на 10 июня 2020 года: COVID-19 заболели 61 человек за сутки

Всего с начала эпидемии в Липецкой области вирусом заразились 2758 человек
Лия МУРАДЬЯН
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По данным оперативного штаба на утро 10 мая 2020 года коронавирус в Липецке подтвердился у 61 человека за сутки. Отметим, что днем ранее было 60 новых подтвержденных диагнозов за день.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Липецке заразились 2758 человек, из них 1092 выздоровели, 8 – умерли. С учетом новых зараженных, на данный момент коронавирусом в Липецкой области болеют 1658 жителей. Более 1400 активно зараженных получают лечение на дому.

В больницах Липецка по большей части лежат пациенты с подозрением на выделение вируса, таких сейчас более 650 человек. Больных с диагнозом «Коронавирусная инфекция» – менее 200.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Число новых зараженных коронавирусом в Липецке на 10 июня 2020 года: COVID-19 заболели 61 человек за сутки
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