2020-06-10T11:27:06+03:00
Происшествия

Автобус с пассажирами разнес «Фольксваген» на площади Мира в Липецке

Водитель легковушки пытался проскочить перед общественным транспортом на главной [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария в Липецке с участием пассажирского транспорта, которая произошла минувшим вечером, 9 июня, попала в объектив уличной камеры наблюдения. Все случилось в 17.24 на площади Мира. Там автомобиль «Фолькваген» попал под автобус с пассажирами.

ДТП Пл Мира с автобусом и иномаркой .

На записи видно, что автобус маршрута №317 едет по главной дороге со стороны Петровского моста, в этот момент ему наперерез выезжает на развязку легковушка. Скорость, с которой ехал общественный транспорт, не позволила водителю избежать столкновения.

Автобус ударил иномарку в заднее правой крыло. Удар был такой силы, что легковушку несколько раз развернуло на дороге на 360 градусов. После чего машина уперлась в бордюр. После ДТП из автобуса высыпали ошарашенные пассажиры, некоторые бросились на помощь водитель «Фольксвагена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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