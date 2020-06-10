В четверг на ЛТЗ в Липецке отключат холодную воду, а жители Сокола останутся без света

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:45:56+03:00

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В четверг, 11 июня, в районах Липецка отключат электроэнергию и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Бабушкина, Семенова-Тянь-Шанского, переулок Линейный, Сосновый, а также в частком секторе села Сселки: улица Мазурука, Барковского, Сибирская, Хрустальная, Апраксина, переулок Благодатный.

С 10 утра до 5 часов вечера горячую воду отключат в домах №299б, 307, 311, 313, 317, 317а, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333-333б, 333/1, 333/2, 333/4-333/8, 333/8а, 333/9, 333/11, 333/14-333/17, 333/19, 333г по улице Баумана. Там пройдут ремонтные работы по замене запорной арматуры.

Также запорную арматуру поменяют в районе ЛТЗ. Там же специалисты устранят утечку у дома №5 по улице Краснозаводская. Из-за работ с 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улица Краснозаводская, 2-7, 2/3, 1е, 2в, строение 2в, 2е, 2г, ст.2г, 2г/1, 1/2, 1, 2ж, 4/1, 1/1, 6/1, 8а; Краснознаменная, 2-5, 2/1, 2а, 2б, 2в, 2г, строение 2, 8, 8а, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 25; Коммунистическая, 1, 3-6, 5а, 11-18а/1, 18а, 20, 20а, 22а, 23, 20/1, 24, 24 владение 1, 24 владение 3, 27, 29; Бачурина, 1, 4-6, 10, 12-15, 17, 14а; Шаталовой, 16, 16а, 8-11, 10а, 9а, 11а; Молодежная, 1-4, 6-8, 10-11, 14-16, 18-23, 25; Кондарева, 1-5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 7; 6-ой Гвардейской Дивизии, 1а, 3-12, 14, 16-18, 20, 22, 24-26; Огнева, 1-4, 4/1; Юбилейная, 1-5а, 7, 7а, 7/19, строение 4, 6а, 4а; Ибаррури,1-6, 1а, 2а, 4а, 6а; Жуковского, 3-6, 5а, 7, строение 6-11, 13, 15, 17, 19, 21-23, 25-28, 6а/1, 8а/1, 8а, 9а, 11а, 11б, 13а, 13б, 15а, 17а, 17б, 22б, 23а, 22а, 30, 30а; 3 Сентября, строение 2, 4, 4б, 6, 6а, 13, 14, 5, 26, владение 17; Чехова, 2а, 8, 10; Никитина, 14, 16; 30 лет ВЛКСМ, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Флерова, 1, 1б; Герцена, 15; Ленинградская, 2, 6, 6а, 6а/1, 4а, 1а, 8, 8а, 10, 10а, 12; Волгоградская, 1-5, 7, 11, 12, 8, 8а, 14, 35г, 41а, 43, 43/1; Ильича, 4, 5, 7-11, 12, 12а, 14-16, 18, 31, 38а, 46а, 48, 31а, строение 31а; переулок Театральный, 1а; Зеленая, строение 13; Кошевого, 48, 49.

На это же время без питьевой воды останутся липчане, проживающие в частном секторе: улица Чехова, Воронежская, Степная, Гвардейская, Лазо, Седова, Станиславского, Донская, Волгоградская, ул. 2-ая Воронежская, ул. Воронежская, ул. Красина, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Бехтеева, Песчаная, Дачная, Профсоюзная, Ильича, переулок Ильича, 1 Театральный, 2 Театральный, Парковый, Лесной, 2-ой Лесной, Садовый, 2-ой Садовый, Моторный, 2-ой Моторный, Сосновый, Линейный, улица Ватутина, Зеленая, Спортивная, Краснодонская, Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, проспект Ильича, улица Социалистическая, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Кто не успеет, смогут наполнить бутылки возле дома №6а по улице Юбилейная, №8а по улице Волгоградская и у строения 13 по улице Зеленая. По данным адресам подвезут воду. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU