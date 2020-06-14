Еще 58 жителей Липецкой области заразились коронавирусом на 14 июня

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:44:41+03:00

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58 новых случаев инфицирования COVID-19 выявили в Липецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщил региональный оперштаб 14 июня. Всего на территории области заразились коронавирусом 2995 человек.

1278 человек выздоровели. Десятый пациент с подтвержденной инфекцией скончался. Умер 83-летний мужчина из Чаплыгинского района. По последним данным, в больницах находятся: 213 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 733 человека с подозрением на COVID-19, получают лечение на дому 1437 пациентов с легкой формой коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU