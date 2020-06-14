В Липецкой области скончался десятый пациент с коронавирусом
Десятый пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Липецкой области. Умер 83-летний мужчина, проживавший в Чаплыгинском районе. Как сообщили в региональном оперштабе, у него была диагностирована двусторонняя тяжелая пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.
- Пациент находился на стационаре инфекционного госпиталя. Лечение осложнялось наличием у мужчины патологии сердечно-сосудистой системы. Поэтому внебольничная пневмония имела тяжелое течение, на фоне прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть, - пояснили в обладминистрации.
Напомним, утром 14 июня стало известно о 58 новых случаях заражения коронавирусом в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU