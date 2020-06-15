2020-06-15T10:30:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 15 июня 2020 года перевалило за 3000 человек

За сутки COVID-19 в Липецке подтвердился у 58 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Число заболевших коронавирусом в Липецке на 15 июня 2020 года составило 3053 человека. По данным оперативного штаба на утро этого дня за сутки в Липецкой области COVID-19 заболели 58 человек. Ровно столько же, как и днем ранее.

Отметим, что в воскресенье в Липецке умер десятый больной коронавирусом пациент, 83-летний мужчина из Чаплыгинского района не перенес тяжелую двустороннюю пневмонию. В тот же день в Липецкой области выздоровели 13 человек переболевших коронавирусом. С учетом выздоровевших и умерших, число активных случаев заражения на данный момент в Липецкой области составляет 1752 человека. Более 1400 из них лечатся дома. Но в больницах, помимо зараженных, остаются еще более 700 человек с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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