Губернатор потребовал от липецких чиновников лучше следить за ограничениями по коронавирусу
В этот понедельник, 15 июня, в Липецке прошло заседание оперштаба по коронавирусу. На нем губернатор региона Игорь Артамонов объяснил, почему пока рано расслабляться и снимать все ограничения.
Ситуация с заболеваемостью относительно стабилизировалась. Но все может измениться. Ведь многие правила липчане попросту игнорируют. Масочный режим не соблюдается, мало кто держит социальную дистанцию. Глава региона обратился к липецким чиновникам. Он потребовал от них лучше следить за тем, как соблюдаются ограничения.
- Мы вышли на первый этап послаблений, - сообщил Игорь Артамонов. - Но если посмотреть на субъекты рядом с нами, которые вышли раньше нас, открыли ТРЦ, у них прирост по 200 человек в день. Если мы начнем расслабляться, не сможем вывести на работу следующую группу предпринимателей. Мы должны обеспечить и здоровье граждан, и занятость. Поэтому должна проявляться допустимая жесткость, что касается требований. Методы воздействия - кнут и пряник. Разъяснительная работа и предписания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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