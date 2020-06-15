2020-06-15T17:23:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор потребовал от липецких чиновников лучше следить за ограничениями по коронавирусу

И посоветовал пользоваться методом кнута и пряника
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 15 июня, в Липецке прошло заседание оперштаба по коронавирусу. На нем губернатор региона Игорь Артамонов объяснил, почему пока рано расслабляться и снимать все ограничения.

Ситуация с заболеваемостью относительно стабилизировалась. Но все может измениться. Ведь многие правила липчане попросту игнорируют. Масочный режим не соблюдается, мало кто держит социальную дистанцию. Глава региона обратился к липецким чиновникам. Он потребовал от них лучше следить за тем, как соблюдаются ограничения.

- Мы вышли на первый этап послаблений, - сообщил Игорь Артамонов. - Но если посмотреть на субъекты рядом с нами, которые вышли раньше нас, открыли ТРЦ, у них прирост по 200 человек в день. Если мы начнем расслабляться, не сможем вывести на работу следующую группу предпринимателей. Мы должны обеспечить и здоровье граждан, и занятость. Поэтому должна проявляться допустимая жесткость, что касается требований. Методы воздействия - кнут и пряник. Разъяснительная работа и предписания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Липецке, новости на 15 июня 2020 года: заработали 3 поликлиники
Под Липецком столкнулись 4 машины
Задержанные в Москве лжеэкстрасенсы обманули липчан почти на 50000 рублей
Губернатор потребовал от липецких чиновников лучше следить за ограничениями по коронавирусу
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 15 июня 2020: больше всего заболевших в Липецке
В Липецке спасатели достали водителя из перевернувшейся "Ауди"
За неделю клещи покусали 365 жителей Липецка и области
Спасателям в выходные пришлось убирать с машин и проводов поваленные ветром деревья в Липецке
Коммунальная авария в Липецке: 6 улиц города остались без света
Коронавирус в Липецке, новости на 15 июня 2020 года: на COVID-19 обследовали более 94000 человек
«Додж» перевернулся от удара на кольцевой развязке в Липецке
Клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт
В Липецке пропал мужчина без пальцев на руке
В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадал не пристегнутый ремнями ребенок
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 15 июня 2020 года перевалило за 3000 человек