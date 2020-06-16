2020-06-16T08:50:00+03:00
Происшествия

В Липецке утонула 11-летняя девочка: следователи проводят проверку

Страшное случилось на Петровском пруду
Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 15 июня, в Липецке случилась трагедия. На Петровском пруду в районе улицы Салтыкова-Щедрина утонула 11-летняя девочка. По предварительным данным, компания из 4 детей одного возраста пошли к водоему. Родителям они о своем намерении не сообщили. Во время купания 11-летняя девочка начала тонуть.

Как рассказал очевидец, ребенок находился под водой около 5 минут. Затем ее вытащил на берег мужчина. Приехала скорая помощь, но было поздно. Медикам оставалось лишь констатировать смерть несчастной.

По данным пресс-службы регионального СКР, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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