Под Липецком 13-летний мопедист сбил 9-летнего мальчика

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:01:14+03:00

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За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 2 358 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 7 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 41 человек не пристегнулся. 2 067 раз водители нарушили скоростной режим. Также произошло 30 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 15 июня, в Добринском районе 13-летний мопедист наехал на 9-летнего мальчика. Пешехода госпитализировали. Несовершеннолетний водитель тоже получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Липецке на улице Стаханова столкнулись "Лада-Приора" и "Додж". От удара иномарка опрокинулась. Ее водителю понадобилась помощь медиков, но вскоре он был отпущен. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

В тот же день в Долгоруковском районе "ВАЗ-2115" влетел в световую опору. Травмы получил 38-летний пассажир машины. Причина аварии - превышение скорости.

В Долгоруковском районе Липецкой области машина врезалась в столбФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU