Под Липецком пропал мужчина без мизинца на правой руке

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:14:30+03:00

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Под Липецком ищут 62-летнего мужчину. Сергеев Иван Григорьевич пропал в селе Введенка Хлевенского района. В минувшую субботу, 13 июня, он вышел из дома по улице Запрудная. До настоящего момента его местонахождение не установлено. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, волосы седые.

Был одет: зеленые тапочки, черные брюки, коричневый ремень, белая майка.

Особые приметы: нет мизинца на правой руке.

Просьба ко всем, кто видел Ивана Сергеева или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, почта: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU