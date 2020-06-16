В Липецке мальчики 4 и 5 лет врезались в забор на квадроцикле

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:37:06+03:00

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С начала лета в Липецке увеличилось число сигналов о детских травмах. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС. На прошлой неделе спасателям поступило около 10 сообщений от липчан - дети падали с горок, деревьев и лестниц, застревали в качелях, разбивались на велосипедах и самокатах. А дома малыши прищемляли пальцы в дверях, падали в ванне, скатывались с дивана.

В воскресенье, 14 июня, происшествие случилось в садоводческом товариществе "Желтые Пески". Там мальчики 4 и 5 лет катались на детском квадроцикле и врезались в забор. Юных липчан госпитализировали в областную больницу с многочисленными травмами, в том числе ранами лица и ушибами позвоночника.

Спасатели просят взрослых внимательнее следить за малышами, а со старшими детьми провести инструктаж о безопасности во время прогулок. В случае происшествия звонить на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU