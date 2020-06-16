В Липецке сотрудники ГИБДД проверят таксистов: нарушителям грозят двойные штрафы

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:12:53+03:00

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Два дня автоинспекторы будут проверять водителей такси. Рейд стартовал в этот вторник, 16 июня. Сотрудники ГИБДД проконтролируют соблюдение водителями ПДД, есть ли у них разрешительные документы. Дорожные полицейские обратят внимание на незаконно установленные опознавательные фонари и граффити на машинах. Техническое состояние автомобилей такси оценят с помощью новых приборов - газоанализатора, люфтомера, течеискателя, дымомера.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, таксисты обязаны иметь путевые листы с отметками механика и медработника о прохождении предрейсового осмотра. Также у водителя должно быть разрешение на право перевозок пассажиров и багажа. А для перевозки малышей - детские удерживающие устройства.

Кстати, автоинспекторы проверят наличие неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Нарушителям придется раскошелиться в двойном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU