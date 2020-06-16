2020-06-16T14:07:34+03:00
Общество

В период коронавируса в Липецкой области поженились в 1,5 раза больше пар, чем весной 2019 года

Также за 3 месяца снизилось количество разводов
Юлия КЛЮЕВА
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Коронавирус не стал препятствием на пути к объединению любящих сердец. В апреле в Липецкой области зарегистрировано 347 браков. Как уточнили в региональном управлении ЗАГС и архивов, это почти в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2019 года. Кстати, Росстат назвал Липецкую область лидером по этому показателю в стране.

В управлении также отметили, что за весну в регионе снизилось количество разводов. За 3 месяца развелись 780 пар. Годом ранее - 1 207 пар. Возможно, режим самоизоляции, а также ограниченных режим работы органов ЗАГС сыграли не последнюю роль в этом.

Напомним, что пока в ЗАГСах расписывают без гостей. Жених и невеста должны быть в масках и перчатках. Если такой вариант не устраивает молодоженов, они могут перенести церемонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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