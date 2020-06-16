2020-06-16T14:42:54+03:00
Происшествия

Лжеброкеры обманули липецкую пенсионерку, которая пыталась разбогатеть на бирже

Женщина лишилась почти на 350 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Полиция ищет лжеброкеровПолиция ищет лжеброкеровФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке разбираются с брокерами-аферистами, жертвой которых стала 56-летняя женщина. Все началось еще в 2018 году, когда пенсионерка зарегистрировалась на торговой бирже с целью разбогатеть. Женщина вложила $ 2000 и стала ждать прибыли, но сайт вскоре заблокировали и липчанка осталась ни с чем.

В июне этого года брокеры вспомнили про своего «акционера». Ей позвонил незнакомец и сообщил, что компания готова вернуть все деньги. Но для этого нужно перевести 346 000 рублей на счет в банке, который открыли специально для нее. Сумму объяснили тем, что это госпошлина для вывода выручки.

Женщина перевела деньги через мобильное приложение. После чего ей пообещали открыть другой счет, с которого можно будет снять средства. Но не открыли. Женщина поняла, что стала жертвой обмана только, когда аферисты начали придумывать новые поводы и пытаться вытянуть еще денег.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по заявлению возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК – мошенничество. Лжеброкеров ищут, а граждан в очередной раз просят быть осторожней – не доверять деньги и личные данные незнакомцам в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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