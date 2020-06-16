В Липецкой области остановили машину с похищенным в Москве ребенком

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:58:16+03:00

Маленького мальчика увезли трое мужчин, один из которых – отец ребенка

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В Липецкой области нашли похищенного в столице ребенка. Заявление в правоохранительные органы написала мать 6-летнего мальчика. Женщина рассказала, что ее сына забрали неизвестные от подъезда дома в одном из дворов Москвы и увезли в неизвестном направлении.

По факту похищения ребенка в СК России завели уголовное дело. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя московского главка СК России Юлию Иванову, машину с похитителями остановили в Липецкой области.

Ребенок находился с отцом и еще двумя мужчинами. Мальчика забрали, его жизни ничего не угрожает. А похитители скоро предстанут перед столичными следователями.

ИСТОЧНИК KP.RU