Одиннадцатый пациент умер в Липецке от коронавиурса: мужчина не перенес пневмонию

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:16:11+03:00

Число умерших от COVID-19 в Липецке на 16 июня 2020 года 11 человек

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Число умерших от коронавируса в Липецке на 16 июня 2020 года составило 11 человек. Последний пациент с диагнозом «Коронавирусаня инфекция» скончался в эти сутки. Болезнь не перенес 64-летний мужчина, который проживал в Ельце.

Как сообщает оперативный штаб региона, у пациента была тяжелая двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19. Он находился в инфекционном госпитале, где в полном объеме получал рекомендованное Минздравом лечение.

Но у мужчина имелся ряд патологий, что серьезно осложняло лечение: болезни эндокринной и ердечно-сосудистой систем, а также ряд хронических заболеваний. Поэтому внебольничная пневмония протекала тяжело. Официально смерть констатировали на фоне рогрессирующей легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU