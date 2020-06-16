Одиннадцатый пациент умер в Липецке от коронавиурса: мужчина не перенес пневмонию
Число умерших от коронавируса в Липецке на 16 июня 2020 года составило 11 человек. Последний пациент с диагнозом «Коронавирусаня инфекция» скончался в эти сутки. Болезнь не перенес 64-летний мужчина, который проживал в Ельце.
Как сообщает оперативный штаб региона, у пациента была тяжелая двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19. Он находился в инфекционном госпитале, где в полном объеме получал рекомендованное Минздравом лечение.
Но у мужчина имелся ряд патологий, что серьезно осложняло лечение: болезни эндокринной и ердечно-сосудистой систем, а также ряд хронических заболеваний. Поэтому внебольничная пневмония протекала тяжело. Официально смерть констатировали на фоне рогрессирующей легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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