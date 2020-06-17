В Липецке столкнулись "Лада-Гранта" и "Волга": пострадал 5-летний мальчик

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:54:09+03:00

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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 2 484 нарушения правил дорожного движения. В нетрезвом состоянии за руль сели 5 водителей. Не пристегнулись 59 человек. Липчане превысили скорость 2 090 раз. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 29 аварий, в которых никто не пострадал.

Накануне, 17 июня, на Товарном проезде в Липецке столкнулись "Лада-Гранта" и "Волга". Пострадал 5-летний ребенок из первой машины. Он получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили. Кстати, мальчик находился в детском кресле, что помогло избежать более серьезных травм. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

На улице Титова 57-летний водитель "Тойоты" сбил 9-летнюю девочку. Юная липчанка получила травмы. Врачи оказали ей необходимую помощь.

В Данковском районе "Рено" перевернулась и вылетела в кювет. 60-летний водитель не справился с управлением. Мужчина погиб.

Еще одна авария произошла вечером в областном центре. На улице Неделина столкнулись легковушки. Кульминационный момент ДТП попал на видео.

В Липецке на улице Неделина столкнулись легковушки.ДТП в Липецке

ИСТОЧНИК KP.RU