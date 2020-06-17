2020-06-17T09:49:24+03:00
Общество

Из-за коронавируса фонтаны в Липецке будут работать 6 дней в неделю

За период простоя удалось сэкономить около 500 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Фонтаны в Липецке будут работать 6 дней в неделюФонтаны в Липецке будут работать 6 дней в неделюФото: Юлия КЛЮЕВА
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Фонтаны в Липецке заработают по новой схеме. Как сообщили накануне, 17 июня, в пресс-службе мэрии, водные объекты будут работать липчан и гостей города 6 дней в неделю.

Запускать фонтаны будут в 10.00. В 21.00 заработает подсветка. Отключат комплексы только к 23.00. Правда, это время постепенно скорректируют. В понедельник - день профилактики. Кстати, фонтан на площади Петра Великого больше не музыкальный. Оборудование требует ремонта, но пока в бюджете средств на это нет.

В пресс-службе отметили, что перевести водные комплексы на полный день удалось благодаря простою в полтора месяца. Напомним, что сезон фонтанов традиционно открывался 1 мая. Но из-за коронавируса его пришлось отложить. Так удалось сэкономить около 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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