В школах Липецка хотят установить питьевые фонтанчики на 4,7 млн рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:59:55+03:00

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В минувший вторник, 16 июня, в Липецком горсовете состоялась комиссия по бюджету и муниципальной собственности. Парламентарии рассмотрели очередной пакет поправок в главный финансовый документ города на 2020 год. Как сообщили в пресс-службе горсовета, по доходам и расходам казна увеличилась на 364,9 млн рублей. Средства появились за счет безвозмездных поступлений.

Деньги направят на покупку подвижного состава - 88,5 млн рублей. Еще 52,2 млн выделят на переселение липчан из ветхого и аварийного жилья. На создание новых мест в образовательных учреждениях потратят 108,2 млн рублей. За 71,6 млн рублей построят детские сады - в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел-Тамбов, в 30, 31, 32 и 33 микрорайонах. На 4,7 млн рублей в городских школах установят питьевые фонтанчики.

Так, Бюджет Липецка на 2020 год по доходам составит 13,6 млрд рублей, а по расходам - 14,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU