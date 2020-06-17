У липчанина изъяли 70 свертков с наркотиками

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:55:52+03:00

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Полицейские задержали в Липецке 40-летнего мужчину. Его подозревают в распространении наркотиков растительного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, липчанин был ранее судим за аналогичные преступления. Мужчина попал в поле зрения правоохранителей в апреле этого года. В июне в отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.228.1 Ук РФ "Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

В квартире задержанного полицейские обнаружили 70 свертков с наркотиками, расфасованных для дальнейшего сбыта. Общая масса найденного - более 200 грамм. Наркотики изъяли. Теперь следствию предстоит выяснить все обстоятельства преступления. Липчанина посадили под домашний арест.

У мужчины в Липецке изъяли 70 пакетов с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU