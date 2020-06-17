В Липецке в доме престарелых постоялец случайно облил спиртом и поджег пенсионера

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:56:42+03:00

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В интернате для престарелых и инвалидов в Липецке произошла трагедия. В одной из палат 46-летний пациент проводил санитарную обработку медицинского инструмента. Для этого он использовал спиртосодержающую жидкость. Мужчина случайно обронил открытый флакон. Жидкость пролилась на 71-летнего пенсионера, сидящего рядом.

Чтобы убедить знакомого в том, что во флаконе была спиртосодержащая жидкость, постоялец поднес к брюкам старика зажигалку. Одежда вспыхнула. Пламя потушили, а пенсионера госпитализировали. Он получил ожоги конечностей. Но спасти несчастного не удалось.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Подозреваемый дал признательные показания. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU