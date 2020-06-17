Менее чем за сутки в Липецке спасли из воды четырех человек, включая подростков

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:53:50+03:00

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Трагедия на воде едва не случилась этим утром, 17 июня, в районе пляжа НЛМК в Липецке. Мужчина уплыл далеко от берега и начал тонуть, но, к счастью, успел позвать на помощь. Сигнал заметили водные спасатели областного управления ГПСС.

Они успели вовремя прибыть на помощь и достать человека из воды. Как сообщили в пресс-службе управления, мужчине оказали первую медицинскую помощь и провели профилактическую беседу.

Еще два случая на воде произошли накануне вечером. Сначала подростки 14 и 13 лет заплыли за буйки на пляже НЛМК, а вот вернуться к берегу сил уже не хватило. Школьников заметили дежурившие у воды сотрудники спасательного поста №2. Обоих благополучно доставили на берег.

В тот же вечер в районе пляже ЛТЗ свело ногу в воде у 25-летнего парня. Его тоже вытащили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU