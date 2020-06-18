2020-06-18T09:10:30+03:00
Происшествия

Под Липецком 14-летний мотоциклист попал под КамАЗ

Подростка госпитализировали с травмами [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком в ДТП пострадал 14-летний мотоциклистПод Липецком в ДТП пострадал 14-летний мотоциклистФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 2 071 нарушение правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 61 человек не пристегнулся во время движения. 1 620 раз автомобилисты превысили скорость. Произошло 29 аварий, в которых никто не пострадал.

В минувшую среду, 17 июня, на трассе "Дон" в Елецком районе "Тойота" врезалась в дорожное ограждение и перевернулась. Пострадали 46-летний водитель и 3 пассажира. Среди них 17-летняя девушка и 10-летний мальчик. Причина ДТП - автомобилист не справился с управлением.

Аналогичная авария произошла в селе Романово Лебедянского района. "ВАЗ-2115" выехал на встречку, а затем машина вылетела в кювет и перевернулась. 23-летнего водителя и 32-летнего пассажира госпитализировали.

В селе Октябрьское Усманского района столкнулись мотоцикл и КамАЗ. Госпитализировали 14-летнего водителя двухколесного транспорта.

Несколько серьезных аварий произошли в Липецке. Так, в районе Цемзавода "ВАЗ" врезался в мусоровоз. Легковушка превратилась в груду металла. Также две машины столкнулись на кольце в районе ЛТЗ. Кульминационный момент ДТП попал на видео.

В Липецке на Цемзаводе столкнулись ВАЗ и мусоровоз: от легковушки осталась груда металла.vk.com/myregion48

В Липецке на кольце ЛТЗ столкнулись легковушки.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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