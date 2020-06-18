Коммунальная авария в Липецке: 6 домов остались без воды

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:28:34+03:00

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В минувшую среду, 17 июня, в Липецке произошла коммунальная авария. Без холодной воды в 22.40 остались жители дома №19 по улице Неделина. На место происшествия отправилась бригада специалистов. Они должны определить точную причину отключения.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", чтобы устранить неполадки, работникам пришлось отключить воду в домах №17, 19, 21, 23, 25, 35 по улице Неделина. Предварительно, работы должны завершить к 17.00 этого четверга, 18 июня. В это же время из кранов липчан должна потечь вода.

Жителей просят с пониманием отнестись к возникшей ситуации. Горожане могут набрать воды у дома №21 по улице Неделина. Более подробная информация в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU