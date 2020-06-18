2020-06-18T13:47:44+03:00
Общество

Из-за жаркой погоды в Липецке установили высокий класс горимости лесов

Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке жарко и высокая пожароопасность лесовВ Липецке жарко и высокая пожароопасность лесовФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот четверг, 18 июня, в Липецкой области установилась высокая пожароопасность лесов. Из-за жаркой погоды и отсутствия осадков в регионе горимость лесов 4 класса. Отметим, что всего 5 классов горимости, последний свидетельствует о чрезвычайной пожарной опасности.

По прогнозу гидрометцентра, осадки ожидаются в Липецке уже в пятницу днем, грозы прогнозируют в течение трех следующих дней. Температура воздуха при этом не снизится. В предстоящие выходные в Липецке ожидается жара выше 30°С днем.

Из-за высокой пожароопасности, МЧС просит граждан быть предельно состорожными с огнем на природе. Не сжигать мусор на участках и вблизи деревьев, не разводить костры в лесах и на берегах рек, возле дорог и на пустырях. Не бросать непотушенные спички и сигареты, не оставлять мусор, стекло и пластик на месте отдыха. В случае пожара сразу звонить 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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