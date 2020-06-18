Липчанин получил 11 лет за пьяное убийство собутыльника

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:37:04+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор по тяжкому преступлению в Измалковском районе. Все случилось в январе этого года в селе Пятницкое. Там 14 января в частном доме что-то отмечали двое мужчин, 42 и 55 лет.

В ходе застолья между пьяными мужчинами разгорелся конфликт. Словесная перепалка обернулась тем, что 42-летний собутыльник схватил со стола нож и ударил пенсионера в грудь. Травма оказалась несовместима с жизнью. Нападавшего тогда задержали и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 150 УК – убийство.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, обвиняемый во всем сознался еще на стадии расследования. В итоге мужчину признали виновным и приговорили к 11 годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU