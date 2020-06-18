18 Июнь 2020 2020-06-18T15:20:03+03:00

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Артисты Липецкого государственного театра драмы им. Л.Н. Толстого выпустили проект благодарности медикам "Людям мужества, в белых халатах, посвящается...". Они прочитали стихи врачей и пациентов, написанные во время коронавируса. А также рассказали о работе в "Красной зоне". Проект приурочен ко Дню медицинского работника.

По словам директора театра Татьяны Гореловой, артисты узнали, что медики в свободное время пишут целые поэмы и очерки. Это врачи, работающие с больными COVID-19. Собрать материал помогли сотрудники регионального управления здравоохранения. Так в руки театралов попали не только стихи, но и фотографии "из центра событий".

- Мы были приятно удивлены, насколько талантливые люди трудятся в сфере здравоохранения, - поделилась Татьяна Горелова. - Поэтому сочли, что будет символично, если и мы проявим свою многогранность. Наш проект - это творческий импульс от сердца к сердцу. Надеемся, что медики это почувствуют.

Артисты театра Толстого в Липецке прочитали стихи медиков, работающих с больными коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU