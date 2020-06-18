2020-06-18T15:20:03+03:00
Общество

Артисты театра Толстого в Липецке прочитали стихи медиков, работающих с больными коронавирусом

Новый проект рассказал о работе врачей в "Красной зоне" [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Артисты липецкого театра драмы прочитали стихи медиковАртисты липецкого театра драмы прочитали стихи медиковФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Артисты Липецкого государственного театра драмы им. Л.Н. Толстого выпустили проект благодарности медикам "Людям мужества, в белых халатах, посвящается...". Они прочитали стихи врачей и пациентов, написанные во время коронавируса. А также рассказали о работе в "Красной зоне". Проект приурочен ко Дню медицинского работника.

По словам директора театра Татьяны Гореловой, артисты узнали, что медики в свободное время пишут целые поэмы и очерки. Это врачи, работающие с больными COVID-19. Собрать материал помогли сотрудники регионального управления здравоохранения. Так в руки театралов попали не только стихи, но и фотографии "из центра событий".

- Мы были приятно удивлены, насколько талантливые люди трудятся в сфере здравоохранения, - поделилась Татьяна Горелова. - Поэтому сочли, что будет символично, если и мы проявим свою многогранность. Наш проект - это творческий импульс от сердца к сердцу. Надеемся, что медики это почувствуют.

Артисты театра Толстого в Липецке прочитали стихи медиков, работающих с больными коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От коронавируса в Липецке 18 июня выздоровели 56 человек, в больницах еще 663 с подозрением на COVID-19
Представители НЛМК рассказали абитуриентам ЛГТУ о востребованных специальностях
На пляже в Липецке мужчина запутался в водорослях и едва не утонул
Артисты театра Толстого в Липецке прочитали стихи медиков, работающих с больными коронавирусом
Липчанин получил 11 лет за пьяное убийство собутыльника
Коронавирус в Липецке, новости на 18 июня 2020 года: в регионе откроют поликлиники
Из-за жаркой погоды в Липецке установили высокий класс горимости лесов
Липчанину грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков
Коронавирус в Липецке, новости на 18 июня 2020 года: на следующей неделе откроют небольшие ТРЦ и группы в садиках
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 18 июня 2020 года: заболели еще 57 человек
Коммунальная авария в Липецке: 6 домов остались без воды
В Липецке автоледи прокатила рабочего на капоте машины
Под Липецком 14-летний мотоциклист попал под КамАЗ
Менее чем за сутки в Липецке спасли из воды четырех человек, включая подростков
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 17 июня 2020: большинство заболевших из Липецка
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 июня 2020 года составило 1 471 человек