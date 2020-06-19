В деревне под Липецком нашли оскольчатую мину

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:21:27+03:00

Специалисты отвезли снаряд на полигон и уничтожили

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В минувший четверг, 18 июня, в Липецкой области обнаружили взрывоопасный предмет. В населенном пункте Зыбенка Елецкого района нашли противопехотную оскольчатую мину времен Великой Отечественной войны. Снаряд изъяли специалисты.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, мину вывезли на полигон Липецкого района. В 14.30 группа аварийно-спасательного отряда управления уничтожила снаряд.

Напомним, если вы обнаружили взрывоопасный предмет, его нельзя трогать руками, перекатывать, бить по корпусу, а также выбрасывать в водоем. Опасно держать снаряд возле огня, закапывать, пытаться разобрать. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU