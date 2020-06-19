В Липецке иномарка сбила 16-летнего велосипедиста: подростка госпитализировали

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:47:42+03:00

А в селе Доброе парень после поездки на мопеде попал в больницу [фото, видео]

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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 146 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 75 человек не пристегнулись во время движения. 1 727 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. Произошло 26 аварий, в которых никто не пострадал.

Накануне, 18 июня, на улице Островского в Данковском районе столкнулись "ВАЗ-2109" и "Форд". 68-летнего водителя "девятки" с травмой госпитализировали. Причина ДТП - нарушение очередности проезда.

Под Липецком мопедист врезался в препятствиеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке на улице Литейной под колеса "Ссанг Йонга" попал 16-летний велосипедист. Его отвезли в больницу и госпитализировали. В селе Доброе 22-летний мопедист на скорости врезался в препятствие. Его с травмой доставили в больницу.

В тот же день на трассе в сторону Грязей столкнулись 3 машины. В причинах массового ДТП разбираются дорожные полицейские.

Массовое ДТП под Липецком.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU