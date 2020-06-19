Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 19 июня 2020 года: 57 новых случаев
Количество зараженных коронавирусом в Липецке продолжает увеличиваться. В эту пятницу, 19 июня, диагноз подтвердился еще у 57 жителей региона. Напомним, что за время пандемии в Липецкой области выявили 2 385 случаев заражения инфекцией.
В настоящее время на лечении находятся более 1600 человек. Справились с болезнью 1 527 липчан. Кстати, число выздоровевших и новых заразившихся практически одинаково. Так, накануне, 18 июня, выявили 57 новых случаев заболевания. А выписали 56 человек.
По количеству заболевших в регионе продолжает лидировать Липецк. Из 57 случаев 17 приходится на областной центр. На втором месте оказались Задонский и Измалковский районы - по 6 заразившихся. Замыкает тройку Усманский район. Там COVID-19 подтвердился у 5 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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