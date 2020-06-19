В Липецке спасатели вытащили из воды подростков, а в Задонске - рыбаков

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:29:47+03:00

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В минувший четверг, 18 июня, липецкие спасатели вновь пришли на помощь утопающим. Вечером в Задонске они спасли 2 рыбаков. Мужчины купались в реке Дон, в районе старого моста. Там сильное течение, с которым местные жители не смогли справиться. В какой-то момент поток воды унес их далеко от берега. К счастью, рядом оказались спасатели.

В тот же день трагедия едва не случилась в Липецке. В районе городского пляжа купались подростки 13 и 15 лет. Они заплыли на середину реки Воронеж. Вернуться обратно сил не хватило. Они начали звать на помощь. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, им помогли дежурившие на спасательном катере. Подростков вытащили из воды и доставили на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU