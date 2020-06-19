Липчанин сбросил с моста знакомого: тот утонул

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:43:43+03:00

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Несколько дней назад в Липецке в реке Воронеж нашли труп мужчины. Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". В преступлении подозревают 31-летнего мужчину.

По предварительной версии, 17 июня липчанин сбросил своего 27-летнего знакомого в реку Воронеж. Мужчины стояли на Сокольском железнодорожном мосту. Подозреваемый, мягко говоря, недолюбливал приятеля. Он умышленно толкнул его и несчастный полетел в воду. Он не умел плавать. Спасти потерпевшего не удалось.

Злодея задержали. Как сообщили в эту пятницу, 19 июня, в пресс-службе регионального СКР, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU