Липчанина приговорили к 9 годам колонии за жестокое убийство

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:24:48+03:00

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В Липецкой области судили мужчину, жестоко убившего человека. Это произошло в сентябре 2019 года. Подсудимый, будучи пьяным, поссорился со знакомым. Он свалил несчастного на землю, а затем ударил по голове камнем. Разъяренный мужчина не мог остановиться. Он продолжил избивать потерпевшего ногами, кулаками. Бил камнем по голове и лицу. От полученных травм мужчина скончался в больнице не приходя в сознание.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Надзор за соблюдением законности в ходе расследования осуществляла прокуратура. Чаплыгинский районный суд вынес обвинительный приговор. Злодей отправится в исправительную колонию строгого режима на 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU