В тройном ДТП под Липецком пострадал 21-летний парень и женщина

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:42:29+03:00

В ДТП под Липецком есть пострадавшие: госпитализировали двоих Фото: Юлия КЛЮЕВА

В районе Грязей лоб в лоб столкнулись "Тойота" и "шестерка" [видео]

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Страшная авария произошла в эту пятницу, 19 июня, под Липецком. На трассе в районе Грязей столкнулись 3 машины - "Тойота", "ВАЗ-2106" и "Мерседес". По предварительным данным, "шестерка" выехала на встречку, где и столкнулась лоб в лоб с "Тойотой". Вторая иномарка ехала следом за "Тойотой" и врезалась в нее.

Машины получили серьезные повреждения. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД россии, в ДТП пострадали двое. Госпитализировали 21-летнего водителя отечественной машины. Травмы получила 43-летняя женщина из "Тойоты". Ее также доставили в больницу.

Автоинспекторы просят липчан соблюдать правила дорожного движения. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

Тройное ДТП под Липецком: лоб в лоб столкнулись ВАЗ и "Тойота" .Пострадали двое

ИСТОЧНИК KP.RU