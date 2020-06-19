В Липецке на время ремонта перекрывают вантовый мост

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:54:48+03:00

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В Липецке продолжают ремонтировать единственный вантовый мост. Он находится в районе улиц Доватора и Филипченко и был построен в 1996 году. Косметический ремонт проводился на переправе в 2010 году. Специалисты приступили к работам в середине мая. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящий момент проводится пескоструйная очистка металлоконструкций.

К концу следующей недели работы планируют завершить. Начнется следующий этап - нанесение грунтовки и покраска грунта. А пока рабочие трудятся днем. Ради безопасности липчан в светлое время суток мост перекрывают.

Полностью завершить ремонт должны осенью. Напомним, что на все работы из городской казны выделили 3,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU