2020-06-20T13:36:53+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке и области ожидается гроза, местами град

Ветер при непогоде может достигать 15-20 м/с
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают липчан о непогодеСпасатели предупреждают липчан о непогодеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели разослали липчанам экстренное предупреждение. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Липецкой области.

Так, с 18.00 этой субботы 20 июня до 18.00 воскресенья 21 июня в регионе ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. По данным синоптиков, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха составит 14-19 градусов выше ноля.

Днем дожди, местами сильные. В отдельных районах возможен град и ливни, а также грозы. Ветер усилится до 8-13 м/с. При грозе порывы могут достигать 15-20 м/с. Столбик термометра поднимется до +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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