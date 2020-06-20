В Липецке наказывают владельцев машин с рекламой

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:12:37+03:00

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В Липецкое УФАС России поступило сообщение о незаконном распространении рекламы на транспорте. Речь идет о машинах, которые используют только в качестве неподвижной рекламы. Часто люди скупают дешевые, старые машины и ставят на них вывески - заманивают потенциальных покупателей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФАС, закон запрещает использовать машины исключительно или преимущественно в качестве рекламной конструкции. За нарушение ч.2 ст.14.38 КоАП РФ могут наказать и владельца транспорта, и рекламодателя. Причем штрафы внушительные. Для юридических лиц от 500 тыс. до 1 млн рублей. Машину могут отправить на спецстоянку.

Накануне, 19 июня, сотрудники УФАС вместе с полицейскими выехали на место стоянки транспорта с рекламой. Сообщение подтвердилось. В отношении автовладельца составили протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU