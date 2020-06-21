Еще 51 житель Липецкой области заразился коронавирусом на 21 июня

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:01:55+03:00

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За минувшие сутки в Липецкой области выявили 51 новый случай Covid-19. Об этом сообщили на странице СтопКоронавирус 21 июня. Всего за время эпидемии в региона зафиксировали 3 388 зараженных.

Накануне оперштаб сообщил об увеличении жертв коронавируса. С подтвержденным диагнозом Covid-19 скончался мужчина из Липецка. Ему было 57 лет. Смерть наступила на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Это уже 12-й пациент в регионе, который умер от коронавируса.

Тем временем число выздоровевших липчан достигло 1697 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU