Еще 51 житель Липецкой области заразился коронавирусом на 21 июня
Общее количество инфицированных достигло 3 388 человек
фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в Липецкой области выявили 51 новый случай Covid-19. Об этом сообщили на странице СтопКоронавирус 21 июня. Всего за время эпидемии в региона зафиксировали 3 388 зараженных.
Накануне оперштаб сообщил об увеличении жертв коронавируса. С подтвержденным диагнозом Covid-19 скончался мужчина из Липецка. Ему было 57 лет. Смерть наступила на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Это уже 12-й пациент в регионе, который умер от коронавируса.
Тем временем число выздоровевших липчан достигло 1697 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU