2020-06-21T15:28:41+03:00
Происшествия

В Липецкой области фура придавила "Ниссан"

Количество пострадавших пока не известно [видео]
Лия МУРАДЬЯНАнна ГРЕБЕНКИНА
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ДТП на дамбе.

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Жуткое ДТП случилось в Липецком районе 21 июня. Как сообщают очевидцы, на дамбе в районе Матырского водохранилища фура придавила "Ниссан". Есть пострадавшие, однако сколько их и есть ли погибшие - пока не известно.

На месте работают сотрудники скорой, МЧС и ГИБДД.

А около полудня в Елецком районе в результате страшного ДТП погибли шесть человек. Недалеко от населенного пункта Паниковец столкнулись два автомобиля - «Kia Rio» и «Hyundai Creta». От машин остался смятый, искореженный металл, из которого людей пришлось буквально вырезать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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