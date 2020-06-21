В Липецкой области фура придавила "Ниссан"
Количество пострадавших пока не известно [видео]
ДТП на дамбе.
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Жуткое ДТП случилось в Липецком районе 21 июня. Как сообщают очевидцы, на дамбе в районе Матырского водохранилища фура придавила "Ниссан". Есть пострадавшие, однако сколько их и есть ли погибшие - пока не известно.
На месте работают сотрудники скорой, МЧС и ГИБДД.
А около полудня в Елецком районе в результате страшного ДТП погибли шесть человек. Недалеко от населенного пункта Паниковец столкнулись два автомобиля - «Kia Rio» и «Hyundai Creta». От машин остался смятый, искореженный металл, из которого людей пришлось буквально вырезать.
ИСТОЧНИК KP.RU