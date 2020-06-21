2020-06-21T16:49:46+03:00
Происшествия

В Липецке едва не утонул семилетний ребенок

Кроме того, спасатели помогли выбраться из воды 34-летнему мужчине
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Изменить размер текста:

Более двух тысяч липчан устремились к водоемам в эти жаркие дни. Однако, как сообщили, в УГПСС Липецкой области, некоторые из отдыхающих забывают о элементарных правилах безопасности.

Так, 20 июня в районе набережной Липецка мужчина 34 лет решил перебраться вплавь на другой берег реки Воронеж. Однако вскоре у пловца закончились силы. Добраться до берега ему помогли спасатели, следившие за ситуацией.

В 19:00 этого же дня сотрудники УГПСС Липецкой области вытащили из воды начавшего захлебываться мальчика 7 лет. После оказания необходимой медицинской помощи ребенка передали матери. Со всеми спасенными специалисты провели разъяснительные беседы о правилах поведения на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП с 6 погибшими под Липецком: один из водителей вылетел на встречку
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с 6 погибшими под Липецком
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 21 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Липецке едва не утонул семилетний ребенок
В Липецкой области фура придавила "Ниссан"
Еще 51 житель Липецкой области заразился коронавирусом на 21 июня
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 20 июня 2020 года составило 1697 человек
В Липецке наказывают владельцев машин с рекламой
МЧС предупреждает: в Липецке и области ожидается гроза, местами град
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 20 июня 2020 года: скончался 12-й пациент
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 20 июня 2020 года: заболели 52 человека
Парад Победы в Липецке: какие улицы перекроют и как поедут автобусы
В Липецке на время ремонта перекрывают вантовый мост
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 июня 2020 года: выписали 109 человек
В тройном ДТП под Липецком пострадал 21-летний парень и женщина
Коронавирус в Липецке, новости на 19 июня 2020 года: на COVID-19 обследовали 102 998 человек
Липчанина приговорили к 9 годам колонии за жестокое убийство
Липчанин сбросил с моста знакомого: тот утонул
В Липецке спасатели вытащили из воды подростков, а в Задонске - рыбаков
«Медработники нашей больницы одни из первых в России столкнулись с новой смертельно опасной болезнью»
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 19 июня 2020 года: 57 новых случаев