В Липецке едва не утонул семилетний ребенок

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:49:46+03:00

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Более двух тысяч липчан устремились к водоемам в эти жаркие дни. Однако, как сообщили, в УГПСС Липецкой области, некоторые из отдыхающих забывают о элементарных правилах безопасности.

Так, 20 июня в районе набережной Липецка мужчина 34 лет решил перебраться вплавь на другой берег реки Воронеж. Однако вскоре у пловца закончились силы. Добраться до берега ему помогли спасатели, следившие за ситуацией.

В 19:00 этого же дня сотрудники УГПСС Липецкой области вытащили из воды начавшего захлебываться мальчика 7 лет. После оказания необходимой медицинской помощи ребенка передали матери. Со всеми спасенными специалисты провели разъяснительные беседы о правилах поведения на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU