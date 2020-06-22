2020-06-22T08:59:28+03:00
Происшествия

В Липецке сняли на видео, как байкер крушил автомобиль на светофоре

Конфликт заснял регистратор на светофоре на улице Московской [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Необычное происшествие случилось в субботу, 20 июня, на улице Московской в Липецке. Там водитель мотоцикла набросился на автомобилиста. Происходящее попало в обзор видеорегистратора с проезжающей мимо машины.

Что стало причиной конфликта, неясно. На записи видно, как на светофоре байкер в шлеме и полной экипировке крушит автомобиль «Лада Гранта».

Байкер крушит машину на светофоре в Липецке .vk.com/myregion48

Сначала мотоциклист стоял у водительской двери, явно пытаясь что-то донести до автолюбителя, затем к ним подошел еще один мужчина в шлеме. После чего байкер начал лупить по автомобилю ногами. Машина стояла позади мотоцикла.

Разъяренный мотоциклист ломал на «Ладе» зеркала заднего вида – выдрал сначала со стороны водителя, затем ногами и руками выломал зеркало с пассажирской стороны и бросил на дорогу. Когда загорелся «зеленый», мужчина сел на мотоцикл и уехал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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